IG Metall: massive Warnstreiks auch in NRW geplant

WDR 5 Morgenecho - Interview | 29.01.2018 | 06:42 Min.

Die IG Metall hat nach Abbruch der 5. Verhandlungsrunde in der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg auch für NRW massive Warnstreiks angekündigt. Schon in dieser Woche soll es 24-stündige Warnstreiks geben. Ein Gespräch mit Knut Giesler, Bezirksleiter IG Metall NRW.

Audio Download .