I have a dream? - "Wir sind noch weit davon entfernt"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 04.04.2018 | 07:07 Min.

Vor 50 Jahren, am 4. April 1968, wurde Martin Luther King ermordet. Norbert Finzsch spricht über Kings Errungenschaften und die fortwährende Ungerechtigkeit in den USA: Rassismus, so der Historiker, sei eine Grundkonstitution der amerikanischen Geschichte.

