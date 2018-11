Audio: Impfstoffknappheit in NRW

WDR 5 Morgenecho - Interview | 28.11.2018 | Länge: 04:44 Min.

Wer sich noch gegen Grippe impfen lassen will, muss sich sputen. Denn der Impfstoff gegen Influenza ist in einigen Arztpraxen und Apotheken in NRW knapp geworden. Christiane Sartori, Wissenschaftsjournalistin, zu den Ursachen. | audio