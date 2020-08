Humanitäre Hilfe: "Staatliche Interessen ausbalancieren"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 06:18 Min. . Verfügbar bis 19.08.2021. WDR 5.

"Humanitäre Hilfe wird immer schwieriger. Es fehlt an Personal und an Investitionen", sagt Ralf Südhoff vom Think Tank "Centre for Humanitarian Action". Außerdem werde Hilfe unglaubwürdig, wenn sie sich zu stark mit staatlichen Interessen vermischt.

Audio Download .