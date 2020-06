Hitze: Wie wappnen sich NRWs Städte?

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 06:29 Min. . Verfügbar bis 25.06.2021. WDR 5.

Es ist Sommer, die Temperaturen steigen. Städte werden zu Hitzeinseln, auch in NRW. Was unternehmen sie, um sich gegen Dürre und Hitze zu wappnen? Und was nicht? Ein Interview mit Simone Raskob, Vorsitzende des Umweltausschusses des NRW-Städtetages.

