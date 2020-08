Hilfen für die Helfer: Was ist daraus geworden?

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 06:18 Min. . Verfügbar bis 19.08.2021. WDR 5.

Als Ursache der Flüchtlingsbewegung 2015 nannte Kanzlerin Merkel auch die stark gekürzten Mittel für humanitäre Hilfen. Sie versprach Änderungen. Was ist daraus geworden? Ein Interview mit Ralf Südhoff, vom Think Tank "Centre for Humanitarian Action".

Audio Download .