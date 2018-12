Audio: "Mehr Profil bei CDU und SPD ist nicht verkehrt"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 10.12.2018 | Länge: 04:53 Min.

Mit Annegret Kramp-Karrenbauer an der Spitze der CDU steuere die Union wieder in eine konservativere Richtung, so Thomas Kutschaty, NRW-Fraktionschef der SPD. Eine deutlichere inhaltliche Unterscheidung von CDU und SPD tue der Demokratie aber gut. | audio