Audio: Linksautonome im Wandel?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 30.04.2018 | Länge: 05:32 Min.

Die angekündigte Demonstration linker Gruppen in Berlin am Vorabend des 1. Mai weckt Assoziationen an brennende Barrikaden. Doch Protestforscher Simon Teune rechnet mit viel Botschaft und wenig Krawall. Im Interview erläutert er, warum. | audio