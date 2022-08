Harald Schmidt wird 65

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 08:17 Min. . Verfügbar bis 18.08.2023. WDR 5.

Entertainer Harald Schmidt feiert seinen 65. Geburtstag. Klaus Michael Heinz arbeitete als Autor und WDR-Redakteur oft mit ihm zusammen. Was war und ist das Besondere an der Unterhaltungskunst von Harald Schmidt? Was schätzt er an ihm persönlich?

Audio Download .