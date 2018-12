Audio: Artisten im Dritten Reich - Verena Buck

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit | 04.12.2018 | Länge: 25:30 Min.

Nach Hitlers Machtergreifung brechen düstere Zeiten für die Artisten in Deutschland an: Auftrittsverbote werden verhängt, Bühnen dichtgemacht und manche verschwinden spurlos. Doch in geheimen Clubs lebt die Vergangenheit weiter, erzählt Verena Buck in der Redezeit. | audio