Audio: Wohnungsnot: Lösungen dringend gesucht!

WDR 5 Morgenecho - Interview | 21.09.2018 | Länge: 08:38 Min.

In Deutschland fehlen Wohnungen, besonders in den Ballungsgebieten. Am Freitag nun findet in Berlin der Wohnungsgipfel statt. Ein Gespräch mit Andreas Ibel, Präsident des Bundesverbands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen. | audio