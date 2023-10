Hamas-Angriff: Was bedeutet er innenpolitisch für Israel?

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 06:44 Min. . Verfügbar bis 09.10.2024. WDR 5.

Der Angriff der Terrororganisation Hamas trifft Israel in einer Zeit, in der das Land tief gespalten ist. Wie könnte er sich innenpolitisch auswirken? Ein Gespräch mit Richard C. Schneider, Spiegel-Autor und früherer Israel-Korrespondent der ARD.

