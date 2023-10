Hamas-Angriff: "Regierung hat hohes Maß an Verantwortung"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 06:44 Min. . Verfügbar bis 09.10.2024. WDR 5.

Der Terror-Angriff der Hamas trifft Israel in einer Zeit, in der das Land tief gespalten ist. "Was man in Notsituationen immer wieder gesehen hat, ist dass sich das Volk erst einmal wieder vereint", sagt Spiegel-Autor Richard C. Schneider.

