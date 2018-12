Audio: NRW-Polizeigesetz: Trotz Änderungen in der Kritik

WDR 5 Morgenecho - Interview | 08.12.2018 | Länge: 05:34 Min.

Das neue NRW-Polizeigesetz steht vor der Abstimmung. Am Samstag (08.12.2018) demonstrieren Gegner des Gesetzesentwurfs in Düsseldorf, auch in der Opposition gibt es weiterhin kritische Stimmen. Warum? Ein Gespräch mit Landeskorrespondentin Bettina Altenkamp. | audio