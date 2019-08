Audio: Kuratorin Andrea Schlieker

WDR 5 Tischgespräch. . 53:02 Min. . WDR 5.

Als Andrea Schlieker in Bonn studierte, verliebte sie sich nicht nur in ihr Fach Kunstgeschichte, sondern auch in den Briten Ben. Sie zog nach Nottingham und blieb bei der Kunst und den Briten, die sie mit ihren Ausstellungskonzepten faszinierte. Was die britische Kunstszene und Andrea Schlieker einander zu verdanken haben, erzählt sie im WDR 5 Tischgespräch. Moderation: Gisela Steinhauer | audio