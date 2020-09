Grünen-Erfolg: "Nerv einer Zeit getroffen"

WDR 5 Morgenecho - Interview.

Die Grünen sind die Gewinner der Kommunalwahl in NRW. "Grüne Themen werden nicht mehr als Anhängsel anderer Parteien gesehen, sondern viele wollen, dass wir gestaltend in Verantwortung kommen", sagt Felix Banaszak, Grünen-Landesvorsitzender in NRW.

