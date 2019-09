Audio: 80 Jahre Überfall auf Polen: Diskussion um Reparationen

Am 1. September 1939 begann mit dem Überfall Nazi-Deutschlands auf Polen der Zweite Weltkrieg. Jetzt forder die polnische Regierung erneut Reparationszahlungen. Das sei vor allem innenpolitisch motiviert, so Jessica Chmura, Korrespondentin in Warschau. | audio