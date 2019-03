Grüne: Ein neues Grundsatzprogramm zum Jubiläum

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 07:14 Min. . WDR 5.

Vierzig Jahre ist es her, dass die Grünen das erste Mal zu einer Wahl antraten. Nun will sich die Partei ein neues Grundsatzprogramm geben. Am Freitag (29.03.2019) berät sie den Zwischenstand. Ein Interview mit der Parteivorsitzenden der Grünen, Annalena Baerbock.

