Große Koalition in Harmonie vereint?

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 05:25 Min. . WDR 5.

Die Regierungspartner Union und SPD mussten in letzter Zeit viel Kritik einstecken – auch wegen der Dissonanzen am Kabinettstisch. Sie gelobten daraufhin Besserung. Hat die Sitzung im Bundeskanzleramt am Sonntag eine neue Harmonie geschaffen? Fragen an Frank Aischmann.

Audio Download .