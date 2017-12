Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Schnee in NRW: Zwischen Räumen und Rutschen

WDR 5 Morgenecho - Interview | 11.12.2017 | Länge: 03:28 Min.

Zum ersten Mal in diesem Winter hat es in NRW bis in die Niederungen geschneit. Das hat sich vor allem auf den Straßen ausgewirkt, weiß Helge Rosenkranz. | audio