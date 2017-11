Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Warten auf den Vulkan-Ausbruch

WDR 5 Morgenecho - Interview | 28.11.2017 | Länge: 04:33 Min.

Auf Bali droht der Vulkan Agung auszubrechen, die Behörden ordneten die höchste Alarmstufe an. Wie gefährlich ist die Situation? Fragen an Jaqueline Salzer, Vulkanologin am Geoforschungszentrum Potsdam. | audio