Audio: Gesund beginnt im Mund - Dominik Nischwitz

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit. . 25:50 Min. . WDR 5.

Wer geht schon gern zum Zahnarzt? Der Blick in den Mund werde zu unrecht gefürchtet, ist Dominik Nischwitz überzeugt. Der Zahnarzt erzählt in der Redezeit, warum er sich nur einmal am Tag die Zähne putzt und trotzdem topfit ist. Moderation: Ralph Erdenberger | audio