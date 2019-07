Audio: Wohnungslosigkeit: "Bezahlbarer Wohnraum ist das A und O"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 08:37 Min. . WDR 5.

Viele Menschen in Deutschland sind wohnungslos. "Wir haben immer noch eine abnehmende Zahl an Sozialwohnungen", so Werena Rosenke von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. "Deswegen sind wir auch sehr pessimistisch, was die Zukunft angeht." | audio