Gegen Lebensmittelverschwendung: Kochen mit "Resten"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 05:51 Min. . Verfügbar bis 21.05.2026. WDR 5.

Nur etwa zwei Drittel der Lebensmittel, die wir kaufen, essen wir auch. "Es gibt viele Dinge, die wir einfach achtlos wegschmeißen, weil wir es so gelernt haben", sagt Zero Waste-Koch Thore Hildebrandt. Er bietet deshalb Workshops und Kochkurse an.

