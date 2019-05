Audio: Nase raus aus dem Futternapf!

WDR 5 Politikum - Meinungsreportage. . 02:54 Min. . WDR 5. Von Carolin Courts.

Europa ist in Gefahr - und was macht der Deutsche? Statt zu überlegen, welche Farbe die Partei hat, die er am kommenden Wochenende bei der Europawahl ankreuzt, siniert er bei der "Hund & Katz" in Dortmund über die beste Farbe des Futternapfs.Tierfreunde: raus aus dem selbstverordneten Zwinger - rein ins politische Engagement, fordert Carolin Courts in der Meinungsreportage. | audio