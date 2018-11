Audio: Ein echter Thriller: InSight landet auf dem Mars

WDR 5 Morgenecho - Interview | 26.11.2018 | Länge: 04:11 Min.

Insight - so heißt die US-Mars-Mission mit deutscher Beteiligung. Sie will wahrhaft tief blicken: Mehrere Meter soll sich ein Spezialbohrer in den Marsboden bohren und neue Erkenntnisse liefern. Ein Gespräch mit WDR-Wissenschaftsredakteur Jan Friese. | audio