Audio: Drohen Weihnachten neue Bahnstreiks?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 06.12.2018 | Länge: 05:27 Min.

Im laufenden Tarifstreit will die Bahn am Donnerstag (06.12.2018) ein Angebot vorlegen. Die Gewerkschaften fordern 7,5 Prozent mehr Lohn. Liegt ein neuer Arbeitskampf in der Luft? Ein Interview mit dem ARD-Bahnexperten Johannes Frewel. | audio