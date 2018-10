Freie Wähler wollen kein "Regieren von oben herab"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 17.10.2018 | 06:04 Min.

Die CSU sucht in Bayern einen Koalitionspartner. "Wir sind die konstruktiven Verbesserer, nicht politisch am anderen Ufer", sagt Hubert Aiwanger, Vorsitzender der Freien Wähler. In einer Koalition würden sie vor allem den Politikstil verändern wollen.

Audio Download .