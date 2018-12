Audio: Faszination Weltall

Millionen Menschen haben die jüngste Reise des Astronauten Alexander Gerst verfolgt. Nach 197 Tagen im All ist er wieder sicher auf der Erde gelandet. Was fasziniert Sie am Weltall? | audio