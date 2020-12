Flüchtlinge in Bosnien: "Humanität mit Füßen getreten"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 07:22 Min. . Verfügbar bis 29.12.2021. WDR 5.

Auch bei Bihac in Bosnien müssen Geflüchtete unter unwürdigsten Umständen in Flüchtlingslagern leben. "Das ist mit europäischen Werten nicht vereinbar", sagt Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende der Grünen. Es brauche in Europa dringend ein klares Asylsystem.

