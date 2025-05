Festivals: "Alles ist teurer geworden"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 06:13 Min. . Verfügbar bis 23.05.2026. WDR 5.

Rock am Ring wird 40. Dahingegen müssen kleinere Festivals in letzter Zeit öfter aufgeben. Das liege daran, dass viele Menschen ihr Geld für teure Großveranstaltungen ausgeben, statt für kleine Kulturevents, so Stephan Benn, Kulturverband Liveinitiative NRW.

Audio Download .