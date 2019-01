Audio: Drama im Mittelmeer: Frankreich zieht sich aus der Affäre

WDR 5 Morgenecho - Interview | 26.01.2019 | Länge: 05:45 Min.

Die Mittelmeer-Mission SOPHIA steht vor dem Aus. Italien fordert Solidarität in Sachen Bootsflüchtlinge. Doch ausgerechnet Mittelmeeranrainer Frankreich tut so, als ginge ihn das nichts an. Ein Interview mit ARD-Korrespondentin Sabine Wachs in Paris. | audio