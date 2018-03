Audio: Was bedeutet Glück für Sie?

WDR 5 Tagesgespräch | 20.03.2018 | Länge: 47:11 Min.

Die Welt feiert heute (20.03.2018) den internationalen Tag des Glücks, die Vereinten Nationen haben ihn 2012 ausgerufen. Was macht Sie glücklich? Was bedeutet Glück für Sie? Diskutieren Sie mit im WDR 5 Tagesgespräch! Gast: Tobias Rahm, Dipl. Psychologe, Glücksforscher an der TU Braunschweig; Moderation: Julia Lührs | audio