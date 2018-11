Audio: US-Midterms: Wie bewerten Sie den Wahlausgang?

WDR 5 Tagesgespräch | 07.11.2018 | Länge: 45:55 Min.

Bei den Kongresswahlen in den USA haben die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückgewonnen, der Senat bleibt in republikanischer Hand. Was bedeutet das Ergebnis für die deutsch-amerikanischen Beziehungen? | audio