Europatag 2020: EU vor Scherbenhaufen?

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 06:13 Min. . Verfügbar bis 09.05.2021. WDR 5.

Am 9. Mai 1950 wurde auf Vorschlag des damaligen französischen Außenministers Schuman mit der Montan-Union der Grundstein für die Europäische Union gelegt. Was ist in Corona-Zeiten aus dem Solidaritätsgedanken geworden? Ein Interview mit Axel Voss, Mitglied der EVP-Fraktion.

