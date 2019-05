Audio: Fall Lügde: "Innenminister überfordert"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 05:53 Min. . WDR 5.

Innenminister Reul (CDU) sei nicht in der Lage, den Fall Lügde aufzuklären, sagt NRW-SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty. Angesichts des größten Missbrauchs-Skandals in NRW appelliert er an alle Parteien, Kinderschutz künftig besser zu gewährleisten. | audio