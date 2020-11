"Europäische Solidarität als Reaktion auf Terror"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 05:30 Min. . Verfügbar bis 13.11.2021. WDR 5.

In Europa gebe es ein transnationales Empfinden der Solidarität nach Terroranschlägen, sagt Politologin Ulrike Guérot. Dass nicht EU-weit politisch auf Anschläge reagiert wird, liege daran, dass generell in der EU in kleineren Kreisen gearbeitet werde.

Audio Download .