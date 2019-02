Audio: EU soll Prekariat begrenzen

WDR 5 Politikum - Gespräch | 22.02.2019 | Länge: 06:15 Min.

In der EU entstehen immer mehr prekäre Arbeitsverhältnisse, kritisiert Thomas Händel von der Linken. Deshalb will die Partei dafür in ihrem Europawahlprogramm einen neuen Grenzwert fordern: eine Prekaritätsbremse sozusagen. | audio