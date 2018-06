Audio: Ska Keller: "Das Recht auf Asyl wurde in Europa erfunden"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 23.06.2018 | Länge: 06:19 Min.

Kurz vor dem EU-Migrations-Gipfel haben drei Fraktionen im EU-Parlament in einem Brief an Ratspräsident Tusk eine Lösung in der Flüchtlingsfrage gefordert. Dabei könnten einzelne Staaten durchaus vorangehen, so Ska Keller, Fraktionsvorsitzende der Grünen im EU-Parlament, im Interview. | audio