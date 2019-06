Audio: Gesundes Misstrauen

WDR 5 Politikum - Gespräch. . 05:41 Min. . WDR 5.

"Was für ein Vertrauen" ist das Label des evangelischen Kirchentags in Zeiten der Vertrauenskrisen. Misstrauen gehört zur Demokratie, sagt dagegen der Soziologe Prof. Florian Mühlfried. Und sieht die misstrauischen Bürger in der Pflicht, ihre Haltung rational zu unterfüttern. | audio