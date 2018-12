Audio: Der "Tempeldoktor" - Hans Leisen

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit | 19.12.2018 | Länge: 26:45 Min.

Seit über 20 Jahren kämpft Hans Leisen, Geologe an der TH Köln, um den Erhalt antiker Tempelanlagen in Asien – zum Beispiel am kambodschanischen Angkor Wat: "Ich bin eine Art Tempeldoktor geworden", erzählt er in der Redezeit. | audio