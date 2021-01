Englische Corona-Mutation und FFP2 – wissenschaftlich erklärt

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 04:36 Min. . Verfügbar bis 13.01.2022. WDR 5.

Fälle der englischen Corona-Mutation werden auch in NRW nachgewiesen. Was wissen wir über sie? Und: In Bayern gilt bald FFP2-Pflicht im Nahverkehr und Einzelhandel. Was können diese Masken? Antworten aus der Wissenschaft von Julia Polke.

