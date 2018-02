Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Was bringen Berichtszeugnisse?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 02.02.2018 | Länge: 05:33 Min.

In den ersten beiden Schuljahren gibt es keine Noten, sondern Berichtszeugnisse. Was bringen solche Bewertungen ohne Zahlen und was bedeuten die verwendeten Formulierungen? Fragen an WDR-Redakteurin Birgit Eger. | audio