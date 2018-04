Audio: Die Junge Islam Konferenz: Dialog ermöglichen

WDR 5 Morgenecho - Interview | 20.04.2018 | Länge: 06:09 Min.

Die Junge Islam Bundeskonferenz 2018 sucht nach Wegen eines konstruktiven Zusammenlebens in der Einwanderungsgesellschaft. Dabei gehe sie "grundsätzlich nicht mit dem Problemblick an die Themen heran", so die Leiterin der Konferenz, Nina Prasch. | audio