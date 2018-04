Audio: Landesregierung bringt "Sicherheitspaket I" in den Landtag

WDR 5 Morgenecho - Interview | 26.04.2018 | Länge: 05:31 Min.

Messengerdaten auslesen, mehr Fußfesseln, "Schleierfahndung light" - die Schwarz-Gelbe Landesregierung in Nordrhein-Westfalen will nun konkret machen, was sie im Wahlkampf versprochen hat: Für mehr Sicherheit sorgen. Interview mit Innenminister Herbert Reul (CDU). | audio