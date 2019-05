Audio: Wissenschaftler: "Kevin Kühnert stößt wichtige Diskussion an"

"Ich stimme dem Inhalt nicht zu, was Kevin Kühnert zum Besten gegeben hat", sagt Wolfgang Merkel, Mitglied der SPD-Grundwertekommission. "Aber er stößt eine ganz wichtige Diskussion an über eine wachsende Ungleichheit in unserer Gesellschaft." | audio