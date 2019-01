Audio: Siegeszug der Unvernunft - Jens Bergman

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit | 02.01.2019 | Länge: 26:31 Min.

Noch nie war es so leicht, Fakten zu prüfen, Argumente abzuwägen. Trotzdem ist irrationales Denken enorm erfolgreich, sagt der Journalist Jens Bergman in der Redezeit. Er erklärt, warum so etwas Vernünftiges wie die "Vernunft" weltweit aus der Mode gekommen ist. | audio