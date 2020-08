Düker: "Es muss endlich gehandelt werden"

In Moria mahnte NRW-Ministerpräsident Laschet eine europäische Lösung der Flüchtlingsfrage an. Der grünen NRW-Fraktionsvorsitzenden Monika Düker reicht das nicht aus: "Botschaften haben wir in den letzten Jahren genug gehabt".

