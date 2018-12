Audio: Seelsorge auf schwankenden Planken

WDR 2 Sonntagsfragen | 02.12.2018 | Länge: 23:02 Min.

Wenn Pfarrer Detlef Ziegler aus Münster auf Kreuzfahrt geht, kann er sich nicht mit Schlappen und Shorts im Liegestuhl ausstrecken, sondern muss immer als Priester erkennbar sein. Denn auch auf schwankenden Planken ist der Seelsorger im Dienst. Aber was heißt heute Seel-Sorge? Was hat die Kirche zu bieten? Wer vertraut seine Sorgen im Urlaub auf hoher See einem Priester an? Das beantwortet der Pfarrer von St. Lamberti in den Sonntagsfragen. Moderation: Gisela Steinhauer. | audio