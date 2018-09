Audio: An Englishman in NRW

WDR 2 Sonntagsfragen | 23.09.2018 | Länge: 23:51 Min.

Tony Gray war Matrose, verkaufte Dart-Spiele und lebte in Spanien. 1969 verließ er schließlich London, um in Deutschland als Englischlehrer sesshaft zu werden. So ungewöhnlich wie sein Leben sind seine Konversationskurse, von denen er in den Sonntagsfragen erzählt. Moderation: Gisela Steinhauer. | audio